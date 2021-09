Harry Redknapp: «Chamavam Ronaldo de 'brinca na areia' e isso irritava-me muito»

Harry Redknapp abordou a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United, numa coluna de opinião do 'The Sun', tendo começado por recordar o grande golo que o craque português marcou diante do Portsmouth, equipa que o técnico inglês treinava em 2008.





"É a transferência mais emocionante que me lembro desde há uns anos. Enfrentei Ronaldo mais vezes do que qualquer outro em Inglaterra. Todos falam naquele golo sensacional, mas ele é assim. Sabes que pode fazer coisas desse género, as quais outros jogadores nem podem sonhar", escreveu o treinador, de 74 anos."As pessoas também me perguntam o que se pode fazer para o parar. Há uma resposta simples para isso: pouca coisa. A única coisa que diria aos jogadores era para impedirem que a bola lhe chegasse, porque assim que ele a tinha, sabia que estávamos em apuros", vincou, revelando ter ficado irritado quando não lhe deram o devido valor no início."Nos seus primeiros dias [aqui], algumas pessoas chamavam-lhe de 'brinca na areia' e isso costumava irritar-me muito, porque dava para ver logo o grande talento que ele era. Penso que não vamos ver o Ronaldo de outros tempos. Vão vê-lo passar mais a bola, ao invés de fintar os defesas. Tem simplesmente aquele jeito de estar no sítio certo à hora certa", concluiu.