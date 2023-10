Herói McTominay nem ouviu Ten Hag: «Deve ter dito para ir lá para dentro e marcar... foi o que fiz!»

Ninguém iria acreditar se alguém lhe contasse, antes do jogo com o Brentford, que seria McTominay a evitar uma terceira derrota seguida do Manchester United, em Old Trafford, na Premier. Ora, foi isso que o médio escocês fez ao assinar um bis no período de compensação (90’+3 e 90’+7), que se traduziu na vitória de virada (2-1) sobre o clube londrino. Uma reviravolta histórica, pois foi a primeira vez que o United venceu um jogo na Premier em que estava a perder no minuto 90."Neste clube nunca se atira a toalha ao chão. Sei isso melhor do que ninguém, pois estou aqui desde os cinco anos. Este é, provavelmente, um dos meus melhores momentos em campo. É incrível ter marcado dois golos ao soar da buzina. Que instruções me deu Ten Hag? Estava muito barulho! Devido aos gritos dos adeptos, não ouvi muito bem o que ele me disse. Ter-me-á dito para ir lá para dentro e marcar... foi o que fiz!", referiu McTominay, o 'herói improvável' , no final do encontro.