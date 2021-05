Históricos do Man. United condenam distúrbios mas 'apoiam' protestos: «Adeptos estão fartos»

Os adeptos do Manchester United proetestaram este domingo junto ao hotel da equipa e invadiram Old Trafford num claro sinal de contestação contra a família Glazer, proprietária do clube, por esta ter associado os red devils ao projeto da Superliga Europeia. Os incidentes levaram ao adiamento do jogo com o Liverpool e Gary Neville e Roy Keane, antigos capitães do United e atuais comentadores da Sky Sports, que foram alvo da ira dos adeptos pelo arremesso de uma tocha, condenaram os distúrbios mas dizem compreender a insatisfação dos adeptos pela forma como o clube tem sido gerido.





"A razão pela qual estes milhares de adeptos vieram aqui é porque já tiveram que chegasse. Podemos falar dos distúrbios, o principal aqui é destacar que os adeptos do United estão fartos. Vai ser difícil nos próximos meses. A bola agora está com os donos do clube. Os fãs falaram e mostraram a sua força ao lutar pelo que é certo. Isto é um aviso aos donos do clube de que os adeptos não vão aceitar o que fizeram. Os adeptos não confiam nos donos do clube e não gostaram do que fizeram, por isso entendem que deve sair. De hoje em diante são precisas reformas e leis para garantir que não voltem a fazer isso. As pessoas neste país têm o direito a protestar", disse Gary Neville.

Já Roy Keane considerou que "os adeptos do United estão fartos e fazem isto porque amam o clube". "Não é só pelo que aconteceu nas últimas semanas devido à Superliga, pois a contestação tem crescido nos últimos anos. Então decidiram dizer basta. A liderança do clube não tem sido boa. Olham para os donos e só pensam que é tudo uma questão de ganhar dinheiro. As pessoas podem não concordar, mas às vezes é preciso algo mais radical para que ter impacto e isto vai correr o Mundo. Espero que os proprietários do Man. United percebam a mensagem deixada hoje aqui pelos adeptos. Isto é apenas o início, garanto que os adeptos não vão ficar por aqui", justificou o irlandês.