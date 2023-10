Hojlund gera polémica na Dinamarca

Após o jogo com São Marino, na qual a Dinamarca sofreu mais do que o esperado para vencer (2-1), Hojlund acusou os jogadores rivais de o terem ameaçado e que tentaram arruinar-lhe a carreira. E, ontem, Roberto Di Maio, defesa de 41 anos, que foi particularmente visado e respondeu ao avançado de 20 anos do Man. United. "Hoje li que o Sr. 80 milhões se queixou porque ontem recebeu um ‘pequeno tratamento’ por parte de São Marino. Bem, querido, provavelmente no futebol atual, em que o contacto físico desapareceu, podes dar-te ao luxo de gozar connosco, os adversários pequenos, com gestos feios e repetidos ou simulações a cada oportunidade que tens, na esperança de que o VAR te dê um penálti. Adoraria ver-te jogar há 15 anos, quando verdadeiros homens jogavam futebol. Foste uma desilusão", referiu através das redes sociais.