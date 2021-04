Jornal inglês aponta condição de Bruno Fernandes para renovar com o Man. United

O jornal inglês 'The Sun' avança esta quinta-feira que a renovação de Bruno Fernandes com o Manchester United pode depender da continuidade de Paul Pogba em Old Trafford.





O português, adianta o mesmo jornal, vê o médio francês como uma peça-chave para a diminuição da diferença para os rivais do Manchester City na Premier League e quer, por isso, que ele fique.O contrato de Pogba termina em junho do próximo ano, mas o seu passe pode ser vendido no próximo verão, sob pena de o jogador poder sair a custo zero no ano seguinte.Bruno Fernandes estará a acompanhar atentamente a situação. O português já terá sido contactado pelo clube para assinar um novo vínculo, onde ficaria a ganhar 231 mil euros por semana, ao longo de mais cinco anos, mas terá preferido esperar, para ver como o clube vai agir no mercado este verão.Erling Haaland e Jadon Sancho, ambos do Borussia Dortmund, têm sido apontados como alvos do United.