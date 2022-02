Imprensa inglesa revela 'luta' entre Cristiano Ronaldo e Maguire pela braçadeira de capitão

A imprensa inglesa fala esta manhã numa guerra entre Cristiano Ronaldo e Harry Maguire pela braçadeira de capitão no Manchester United. Segundo o 'Daily Mail', é o treinador, Ralf Rangnick, quem está a mediar a situação.Ao que parece os dois jogadores já conversaram sobre o assunto e a intenção de Cristiano Ronaldo é aliviar a pressão dos ombros do companheiro, que não tem vindo a protagonizar as suas melhores exibições nos últimos tempos.A questão é que o central recusa-se a entregar a braçadeira de forma permanente e sente-se colocado de parte no balneário. Ralf Rangnick quer que Cristiano Ronaldo seja uma espécie de mentor para jovens jogadores do plantel, como Jadon Sancho, Scott McTominay e Marcus Rashford, o que foi visto como um desafio à liderança do capitão Harry Maguire."De início o Cristiano Ronaldo pedia aos jogadores que apoiassem o Harry Maguire, mas o problema agora é que o treinador quer que o Ronaldo seja o mentor dos mais jovens. Isso deixou o Maguire na terra de ninguém, é o capitão mas tem de seguir o diz Ronaldo, para que tudo seja agradável", explicou uma fonte do clube ao jornal.A mesma fonte consisera "inevitável" que Cristiano Ronaldo venha a destituir Maguire das funções de capitão.