Imprensa inglesa revela que Ronaldo tem uma nova alcunha no balneário do Man. United

O jornal inglês 'Mirror' revela esta terça-feira que Cristiano Ronaldo ganhou uma nova alcunha no balneário do Manchester United.O craque português, que marcou um golo ao Sheriff, na Moldávia, na segunda ronda da fase de grupos da Liga Europa, tem estado muito próximo de Lisandro Martinez, jogador que os red devils contrataram este verão ao Ajax.E o argentino terá sido o responsável pela nova alcunha do português. Ronaldo partilhou no Instagram uma foto sua em ação durante o jogo com o Southampton, no final de agosto, e, entre os muitos comentários, surge o do argentino, que apelidou o português de 'El bichoooo'.E a alcunha - numa alusão à excelente forma física de CR7 - parece que 'pegou' no balneário do Manchester United.