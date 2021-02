Imprensa revela casos de covid no Manchester United horas antes do jogo com o Newcastle

A imprensa inglesa revela este domingo, a poucas horas do jogo com o Newcastle, que o Manchester United está a debater-se com um surto de covid-19 entre o staff da equipa.





Aparentemente foram infetados três elementos da equipa técnica de Ole Gunnar Solskjaer, que já terão sido isolados.O clube emitiu um comunicado a explicar que "Nicky Butt e Mark Dempsey vão juntar-se a Solskjaer esta noite no banco devido ao facto de alguns elementos do staff terem de ficar em isolamento."Os jogadores não terão sido afetados, pelo que o jogo vai disputar-se, como previsto, às 19 horas, em Old Trafford.