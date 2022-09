Imunes à pressão

Depois de uma série de quatro vitórias que parecia ter deixado para trás um início de época atribulado, o Manchester United sofreu uma inesperada derrota caseira com a Real Sociedad na estreia na Liga Europa. Uma semana depois, os red devils visitam hoje o Sheriff, uma equipa que na época passada conseguiu vencer o Real Madrid e o Shakhtar na Champions. Com uma semana para preparar o jogo devido à paragem da Premier League, Erik ten Hag mostrou-se confiante numa boa resposta da equipa. "A pressão existe em todos os jogos, pois temos de ganhar sempre. Quando perdemos, temos que pensar em vencer o seguinte. Por isso, sabemos o que temos de fazer", garantiu o holandês, que tem em Rashford uma baixa de peso por lesão. Ronaldo deve, assim, manter-se no onze, embora Ten Hag tenha escondido o jogo. "Desculpem-me, mas terão que esperar por amanhã [hoje]", afirmou o holandês horas depois de ter aparecido em conversa bem disposta e animada com o craque português durante o último treino antes da viagem.

Arsenal-PSV adiado

Quem não jogará hoje é o Arsenal. Devido ao funeral da rainha Isabel II, a UEFA confirmou ontem o adiamento do jogo frente ao PSV para 20 de outubro.