Ingleses avançam: Ten Hag disse a Ronaldo para se habituar à vida no banco

O jornal inglês 'The Sun' avança este domingo que Erik ten Hag terá avisado Cristiano Ronaldo para se habituar à vida no banco. O treinador do Manchester United considera que o craque português tem de continuar a pagar o preço por ter falhado a pré-época.Ronaldo, de 37 anos, integrou o onze inicial em apenas um dos cinco jogos que os red devils fizeram esta época - na pesada derrota diante do Brentford, por 4-0.O camisola 7 foi preterido pelo técnico nos três jogos seguintes, que o United venceu. Hoje a equipa defronta o Arsenal, atual líder da Premier League.O treinador já deu a entender que o Ronaldo não vai voltar à titularidade antes de atingir o nível dos companheiros que fizeram a pré-temporada. "Como todos sabemos, ele não esteve na pré-época e não se pode falhar a pré-época. É a base de tudo, principalmente pela forma como jogamos. Praticamos um futebol diferente da temporada passada. A exigência, a cooperação, o posicionamento com ou sem bola, os níveis físicos, tudo depende da pré-época", explicou Ten Hag, citado pelo 'The Sun'.E acrescentou, ainda sobre Ronaldo: "Vou ser seu amigo e às vezes seu professor. Vai depender da situação."Recorde-se que Cristiano Ronaldo falhou a digressão de pré-época do Manchester United à Tailândia e à Austrália, alegando motivos familares. O jogador tentou deixar o clube durante o verão, sem sucesso.