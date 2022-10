Ingleses dizem que Ronaldo pode perder estatuto de 'rei do ginásio': Casemiro levanta mais peso

A imprensa inglesa revela este domingo que a chegada de Casemiro ao Manchester United pode colocar em risco o estatuto de Cristiano Ronaldo como 'rei do ginásio'.O craque português, de 37 anos, tem sido visto como o homem mais forte do balneário, pois é capaz de empurrar 250 kg com as pernas, em 'leg pressing', fazendo 30 repetições de cada vez.Só que o brasileiro, que chegou a Old Trafford no verão, elevou a fasquia, pois consegue pressionar na mesma máquina cerca de 300 quilos. Ao que parece os novos companheiros de equipa de Casemiro estão impressionados com os seus níveis de força.Uma fonte do clube contou tudo ao 'Daily Star': "O Ronaldo tem muito orgulho da sua capacidade física e de como as suas pernas são musculadas. Poucos conseguem levantar de forma consistente o peso que ele levanta. É um tipo que trabalha muito as pernas, mas parece que encontrou alguém à sua altura com o Casemiro, que não é o maior homem do mundo mas é forte como um touro e empurra 300 quilos de os olhos fechados."