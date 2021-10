Ingleses revelam discurso de Ronaldo ao intervalo do jogo com a Atalanta: «Não têm vergonha?»

O jornal inglês 'The Sun' conta este sábado que Cristiano Ronaldo proferiu umas palavras de alento ao intervalo do jogo com a Atalanta, quando o Manchester United perdia por 2-0.





Segundo fonte citada pelo jornal, o treinador Ole Gunnar Solskjaer tentava serenar os ânimos e focar a equipa para a segunda parte quando Ronaldo assumiu o discurso."O Cristiano falou à equipa e disse que o desempenho estava a ser inaceitável", contou uma fonte do United ao 'The Sun'."Perguntou se eles não tinham vergonha e disse que aquela não era forma de o Manchester United jogar diante dos seus adeptos. Explicou que a equipa precisava de ganhar o jogo porque se perdesse corria o risco de não se qualificar para a próxima fase da Liga dos Campeões", acrescentou a mesma fonte.Solskjaer voltou a falar, lembrou que o jogo ainda podia ser ganho se todos jogassem como uma equipa e marcassem no início da segunda parte.Bruno Fernandes terá também dito ao treinador para fazer alterações táticas, pois queria jogar mais em profundidade, para ter mais bola.O Manchester United acabou por dar a volta ao resultado, com Cristiano Ronaldo a marcar o último golo, aos 81 minutos.