«Inicia-se um novo capítulo»: a mensagem de Bruno Fernandes no regresso aos trabalhos no United Médio português regressou esta segunda-feira ao centro de treinos dos red devils, sob as ordens de Ten Hag





• Foto: Bruno Fernandes/Twitter