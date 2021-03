Instinto para contratar, talento e determinação: os segredos do sucesso de Alex Ferguson

'Alex Ferguson: Never Give In' é o nome do documentário que estreia no final de maio e retrata a vida e carreira do antigo treinador escocês que se tornou uma lenda do Manchester United e do futebol mundial. O clube inglês promoveu uma sessão online para divulgar a produção com Alex Ferguson e o filho, Jason, que dirigiu o documentário, e este sábado os red devils publicaram no site oficial uma "primeira parte" de perguntas dos adeptos e respostas dadas por Sir Alex.





Entre outros pontos, o antigo técnico revelou alguns segredos que lhe permitiram alcançar o sucesso. Quando confrontado sobre qual o principal traço de personalidade que procurava nos seus atletas, Ferguson destacou a determinação. "Alguns jogadores que tive tinham um talento absolutamente natural. Mas havia outros que partilhavam a minha determinação, que talvez não fossem os melhores jogadores, mas tornaram-se os melhores jogadores porque também tinham algo mais dentro deles. Recuo a uma das minhas primeiras derrotas como treinador, aos 32 anos. Treinava o East Stirling e não esperava. Fui para o jogo a pensar que iria ser fácil e perdemos 5-2. Os jogadores ganhavam 5 libras por semana ou algo assim. A partir daquele momento certifiquei-me de que os meus jogadores teriam de ter força mental", explicou.Ao longo dos 27 anos em que orientou os red devils (entre 1986 e 2013) Ferguson contratou jogadores como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ou Eric Cantona que vieram a tornar-se referências do clube e do futebol mundial. E tudo pelo "instinto". "Eu tinha um bom instinto sobre jogadores e a forma de ver aqueles que talvez quisesse comprar. Eu sabia que, ao olhar para alguns deles, poderia ver caraterísticas que me diziam se eram ou não jogadores à Manchester United, ou à Aberdeen ou à St. Mirren. Pude ver isso em alguns jogadores que observei. O instinto era realmente importante, também para escolher as equipas. Às vezes, contra certas equipas, eu dizia 'certo, não vou jogar com estes, vou jogar com outros. Não diria que fosse uma intuição, mas sim um instinto", justificou o escocês.Alex Ferguson assumiu ainda que o futebol sempre foi a sua paixão desde criança. "Bem, eu falo por todos os miúdos em Govan e Glasgow, que no nosso crescimento a única coisa que tivemos foi futebol. Futebol todos os dias. Era assim que acontecia. Não havia mais nada na minha vida. Há muitos sítios na Grã-Bretanha onde se tornam jogadores de críquete ou de râguebi, mas em Govan a única coisa que importava era jogar futebol, todos os dias era jogar futebol", explicou.