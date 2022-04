Já gastou 4 mil euros para o filho para ver Ronaldo mas chega ao estádio... e CR7 não joga

Um homem e o filho de 12 anos têm o sonho de ver Cristiano Ronaldo jogar, bem como de ver a célebre celebração do português, mas de cada vez que vão ao estádio com esse propósito o português ou está lesionado ou simplesmente não joga. Já aconteceu três vezes e o indivíduo, segundo conta o 'The Sun', já gastou perto de 4 mil euros nesta missão.Chris Broome, de 43 anos, e Zac, de 12, são naturais de Yatton, e querem ver o famoso 'Siiiii' de CR7 ao vivo, mas têm tido azar. Em 2020 Chris e o filho tentaram vê-lo jogar pela Juventus, mas o português não saiu do banco.Em março, o pai levou Zac ao dérbi de Manchester, gastou dinheiro num hotel e tudo, mas Ronaldo não jogou, por lesão.No sábado, depois de terem conseguidos bilhetes gratuitos para o jogo com o Leicester... o português voltou a não jogar, por se encontrar adoentado."Está a custar bastante. Prometi ao Zac que ia levá-lo a ver o Ronaldo jogar, por isso vamos voltar a tentar", disse o pai.