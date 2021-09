Já pedem a saída de Solskjaer: «Conte teria dito 'marca o Ronaldo, se não gostas Bruno, senta-te aqui comigo'»

O inglês Gabby Agbonlahor, antigo jogador do Aston Villa, defendeu no programa 'TalkSport' que o Manchester United devia despedir o treinador Ole Gunnar Solskjaer e contratar Antonio Conte, técnico italiano que se encontra desempregado depois de ter ganho o 'scudetto' na época passada com o Inter.





"Penso que o Ole não é o homem certo", explicou após a derrota dos red devils frente ao Aston Villa.Depois falou do penálti falhado por Bruno Fernandes. "Se fosse com o Conte ele teria dito 'ok, o Ronaldo marca o penálti, se não gostas Bruno Fernandes, então senta-te aqui comigo'. O Ole não tem essa coragem", considerou o ex-futebolista, de 34 anos.E prosseguiu: "O Chelsea fez isso com o Lampard, livrou-se de uma estrela da equipa, trouxe o Tuchel e vejam o que aconteceu. O Manchester United precisa tirar o Ole do banco, dar-lhe um emprego na direção, e trazer o Conte. Ele vai conseguir tirar o melhor destes jogadores."Agbonlahor deu exemplos da alegada falta de ação do treinador. "Até durante os jogos... O Maguire andou a coxear durante 10 minutos antes de ele o substituir. Era preciso um golo nos últimos 10 minutos e ele trouxe para o jogo o Cavani, que ainda não tinha jogado esta época. Tinha o Lingard, que tinha marcado ao West Ham, e o Sancho, por quem pagaram 85 milhões, sentados no banco.""O United tem de se livrar dele e trazer o Conte ou o Zidane, de modo a tirar o melhor destes jogadores", concluiu.