«Já tínhamos visto antes»: Man. United compara golos de Bruno Fernandes e Cantona

Bruno Fernandes apontou um golo espetacular diante do Everton que levou à loucura os adeptos do Manchester United. Após o encontro, que terminou empatado (3-3), centenas de utilizadores das redes sociais compararam o remate certeiro do internacional português a um outro que, em dezembro de 1996, ficou bastante famoso em Old Trafford.





Nada mais, nada menos, do que o mítico golo marcado por Eric Cantona na goleada (5-0) ao Sunderland. Nesse lance, o irreverente avançado francês livrou-se da marcação e colocou a bola por cima do guarda-redes, num gesto técnico parecido ao de Bruno Fernandes no jogo de ontem.Já este domingo, foi o Manchester United a comparar os dois golos e dar conta das semelhanças entre ambos. "Achamos que já tínhamos visto este antes...", pode ler-se no Twitter dos red devils, com um vídeo em que surgem imagens dos dois golos.