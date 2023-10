Jim Ratcliffe lidera corrida ao Manchester United

multimilionário britânico, Jim Ratcliffe.

Segundo fontes conhecedoras do assunto, citadas pelo 'The Times', Ratcliffe terá revisto a sua última proposta e pretende adquirir uma participação minoritária de 25% por 1,5 mil milhões de libras, avaliando o clube em seis mil milhões de libras, o valor pedido pelos atuais acionistas, a família Glazer.Do lado dos fãs e do público em geral, a proposta do multimilionário detentor da empresa de químicos Ineos - que chegou a equacionar instalar uma fábrica de produção de um todo-o-terreno em Estarreja -, é encarada com algum ceticismo, uma vez que o clube necessita de investimento, particularmente no estádio em Old Trafford. Além disso, fica também pouco claro como Ratfcliffe irá exercer influência na gestão da equipa, caso avance com uma participação tão reduzida.Do lado dos qataris, segundo fontes próximas do xeque Al Thani ouvidas pelo jornal britânico, as notícias desta nova proposta têm como objetivo fazer pressão para que o montante seja aumentado.Este cenário levaria os Glazer - pouco populares entre os adeptos - e que têm cerca de 67% através de ações de classe B, controlando cerca de 96% do poder total de voto, a manterem-se como donos do clube. Este foi um dos cenários colocados em cima da mesa em abril, quando Avram e Joel Glazer se mostraram confiantes de que iria ser possível conseguir investimento externo que permitisse a sua manutenção como donos dos "red devils", muito contra a vontade dos adeptos.Aliás, o arranque de época dos "red devils" não ajudou à popularidade dos Glazer. O Manchester United soma quatro vitórias e quatro desaires ao fim de oito jornadas da "Premier League", ocupando o décimo posto.O conselho de administração do Manchester United deverá reunir-se nos próximos dias para discutir a proposta, sendo que nada ainda está fechado, indicaram fontes à Bloomberg.