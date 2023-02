Joga na Champions e até consegue a camisola de Totti: «No dia a seguir uma mulher bate à minha porta e diz 'estou grávida'»

Formado nas escolas do Manchester United, Danny Simpson esteve na equipa principal dos red devils entre 2006 e 2010, onde foi companheiro de Cristiano Ronaldo e Nani. O defesa inglês fez apenas 8 jogos, mas há um que não esquece... por vários motivos.Foi em dezembro de 2007, na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Manchester United defrontou a Roma, em Itália, empatou a uma bola, e Danny Simpson, então com 19 anos, jogou os 90 minutos."As pessoas não sabem disto, mas não me importo de contar. Joguei contra a Roma na Champions, empatámos 1-1, penso que o foi o [Gerard] Piqué que marcou", começou por explicar no podcast 'Under The Cosh'."No dia seguinte, tocaram à campainha do meu apartamento. 'Sim? Ah, é a... Não vou dizer o nome, mas disse-lhe 'entra'. Apareceu uma mulher à minha porta, grávida de 5 meses, dizendo que eu era o pai da criança", prosseguiu.Simpson recorda que ficou em choque: "Imaginem, eu tinha jogado na Liga dos Campeões, na maior noite da minha vida, empatámos e consegui a camisola do Totti. Vim para casa em êxtase, todos os meus companheiros de equipa estavam eufóricos, e 24 horas depois aparece-me uma mulher à porta a dizer que está grávida!"O defesa, que não voltaria a jogar pelo Manchester United, descreveu aquele período da sua vida como "uma loucura": "Eu não passava de um miúdo, havia um advogado que dizia que ela queria uma casa, mais isto e aquilo... Em resumo: fizemos um teste e obviamente o filho não era meu. Mas foram quatro meses de loucos."Simpson recorda que não contou a Sir Alex Ferguson, mas contou com o apoio de Rio Ferdinand. "O Rio ajudou-me. Quando os resultados do teste vieram foi de loucos...""Numa noite estava na televisão, a jogar contra a Roma, numa das melhores noites da minha vida, frente a jogadores de topo. No dia seguinte cai-me uma bomba em cima...", finalizou o futebolista, de 36 anos, que não joga desde que deixou o Bristol City, em março de 2022.