Jogador do Man. United provoca Barcelona após vitória na Liga Europa: «Passa a equipa grande»

Alejandro Garnacho ajudou ona segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e, no final do jogo, foi às redes sociais deixar um 'recado' ao Barcelona.O jogador, nascido em Madrid há 18 anos, que tem nacionalidade argentina, partilhou uma foto a celebrar o apuramento com as mãos em torno dos olhos, a imitar Pedri - o médio espanhol do Barcelona não jogou em Old Trafford, por se encontrar lesionado - e escreveu uma mensagem em tom provocatório: "Passa a ronda a equipa grande".Garnacho é uma das revelações de Ten Hag no Manchester United. O extremo começou a jogar no Getafe e em 2020 mudou-se para Inglaterra, proveniente do Atlético Madrid.