Jogadores do Man. United recebem prémio gordo pela Taça da Liga: época de ouro pode dar meio milhão

Numa época que começou aos solavancos, a equipa do Manchester United parece finalmente ter entrado no trilho certo, como de resto mostram os resultados. A formação treinada por Erik ten Hag conquistou a Taça da Liga e, segundo o 'Daily Mail', o clube premiou cada um dos jogadores com um bónus de 73 mil euros. Mas pode haver muito mais dinheiro a caminho.Uma época de ouro, ou seja, a conquista das quatro competições - Taça da Liga, Taça de Inglaterra, Liga Europa e campeonato - pode render mais de meio milhão de euros a cada futebolista. Mas vamos a contas.De acordo com o 'Daily Mail', a conquista da Taça de Inglaterra rende um bónus de 96 mil euros, o mesmo se os red devils ganharem a Liga Europa.O prémio mais chorudo está reservado para o campeonato. Se a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot conseguir conquistar a Premier League - o que não acontece há 10 anos -, o bónus será de 282 mil euros.Se o Manchester United vencer as quatro competições, os prémios atingirão os 547 mil euros no total.