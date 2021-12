Jogo do Manchester United com o Brentford adiado

O Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot encerrou esta segunda-feira as suas instalações de treino na cidade desportiva de Carrington devido a um surto de Covid-19, que motivou mesmo o adiamento do jogo com o Brentford, marcado para esta terça-feira e referente à 17.ª jornada da Premier League.De acordo com a Liga inglesa, a decisão foi tomada "em concordância com os conselhos médicos motivados por uma situação excecional".São já 42 os novos casos entre as 20 equipas da prova, de acordo com os dados da liga.