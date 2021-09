Jogo entre Manchester United e Aston Villa vai ser antecipado devido a... concerto

O Manchester United anunciou esta quinta-feira no seu site oficial que a receção ao Aston Villa, a contar para a 6.ª jornada da Premier League, marcada para 25 de setembro sofreu uma alteração no horário inicial, devido a... um concerto.





A partida entre os red devils e os villains deveria começar às 15 horas, mas foi remarcada para as 12h30 do mesmo dia por causa da atuação dos Courteeneers, no Lancashire Cricket Club, a pedido do Trafford Council Safety Advisory Group."Este pedido foi apoiado pela Polícia de Greater Manchester e pela TfGM para evitar a formação de multidões significativas, trânsito e questões operacionais no local. Lamentamos qualquer perturbação que isto possa causar nos planos dos nossos adeptos nesse dia", pode ler-se no comunicado.