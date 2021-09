«Treinei com Ronaldo no Manchester United e agora faço leite de aveia. É de loucos»

Richard Eckersley jogou com Cristiano Ronaldo aquando da primeira passagem do português no Manchester United, mas a vida dos dois futebolistas tomou rumos bem diferentes desde a já longínqua época de 2008/2009, conforme constatou o antigo defesa numa entrevista ao site 'The Athletic'.





"Tenho pensado sobre isso. O Ronaldo voltou ao United e na última vez que ele lá esteve eu fazia parte da equipa, treinava com ele. Agora faço leite de aveia e sou dono de uma loja, enquanto que ele continua a jogar futebol. É de loucos. Mundos separados", constatou Eckersley.Mas o antigo futebolista diz não ter arrependimentos. "Não trocava, sou feliz. Sou dono do meu próprio destino e isso não tem preço", afiança.Ronaldo tem 36 anos e Eckersley 32, mas foi o inglês quem já acabou a carreira. Quando chegou à equipa principal dos red devils, Eckersley pensava que ia ter uma carreira fulgurante, ao nível de Gary Neville e de outras estrelas da equipa, mas as coisas não lhe correram de feição.Em dezembro de 2015, quando Ronaldo brilhava ao mais alto nível no Real Masdrid, o Eckersley fazia o seu último jogo ao serviço do Oldham Athletic, na League One. Saiu lesionado aos 71 minutos e nunca mais voltaria a jogar ao nível profissional.Tentou recuperar a velha forma e regressar no verão de 2016, mas rapidamente percebeu que já nada havia a fazer. Estava num ferry, a partir da ilha de Man, quando decidiu pendurar de vez as botas."No meu último encontro joguei a lateral esquerdo", recorda o antigo defesa direito. "Lesionei-me no tornozelo e estive 8 meses em recuperação. Veio um novo treinador, que disse que nunca me tinha visto jogar. O clube não tinha dinheiro nem ambições. E naquele verão, quando vinha de um casamento da Ilha de Man, pensei acabar. Nós tínhamos um bebé recém-nascido, tinha dinheiro para nos aguentarmos durante seis meses ou um ano. Disse à minha mulher que ia deixar o futebol e senti-me aliviado", recordou o antigo jogador, que entrou nas escolas do Manchester United aos 8 anos."A primeira coisa a decidir depois foi, onde vamos viver? Que tal na costa sul? Perto da praia, das charnecas, dos rios... Podíamos criar as nossas filhas aqui. Viemos para Totnes, uma localidade da qual nunca tínhamos ouvido falar. Chegámos em agosto e isto era fantástico, quisemos logo viver cá. Mas o que podíamos fazer? Arrendámos uma casa e tivemos a ideia de abrir uma loja", recorda Eckersley."Agora vivemos numa comunidade com 40 pessoas. Temos a nossa própria casa, o nosso jardim e terrenos. Produzimos a nossa própria comida, vegetariana e 100 por cento orgânica", acrescenta o antigo futebolista.A família tem uma loja onde impera a política 'lixo zero', sem produtos animais ou embalagens. Quando os clientes começaram a pedir leite vegetal, Eckersley viu que não tinha. Então, começou a produzir leite de aveia. "Neste momento produzimos 25 mil litros por mês e em janeiro pretendemos chegar aos 70 mil. Vamos ser uma empresa de âmbito nacional, contamos distribuí-lo em garrafas de vidro reutilizáveis." Eckersley já tem 22 funcionários.Plenamente estabelecido ao nível profissional, o antigo futebolista mal tem tempo para se recordar do Manchester United, mas o regresso de Ronaldo a Old Trafford fê-lo voltar atrás e lembrar aquele período da sua vida."Naquela época eu jogava nas reservas mas fazia treinos com a equipa principal. Levava algum tempo um jogador habituar-se àquelas estrelas, mas os jogadores mais velhos, como o Gary Neville, o Paul Scholes e o Ryan Giggs, ajudavam na integração", recorda, lembrando que marcava Cristiano Ronaldo nos treinos. "Não achava difícil. Mas diziam 'não lhe toques'! Por isso não podíamos fazer muitos cortes, ele estava protegido. Alex Ferguson protegia os seus melhores jogadores. E o Ronaldo nunca teve uma lesão grave, ele cuida-se muito bem."