Jonny Evans volta ao Man. United... em contrato de curta duração

Numa altura em que um dos temas de conversa no Manchester United passa pelo futuro de Harry Maguire, os red devils surpreenderam esta terça-feira ao anunciar a contratação do veterano Jonny Evans, defesa central norte-irlandês de 35 anos que regressa ao clube com um contrato de curta duração. De acordo com o United, Evans assina este vínculo de forma a fazer parte da pré-temporada e rumar com o restante plantel aos Estados Unidos para o estágio.Sem clube desde o final da temporada passada, altura na qual terminou vínculo com o Leicester, o defesa central estava a trabalhar com os Sub-21 dos red devils em Carrington enquanto esperava novidades quanto ao seu futuro, sendo agora surpreendido com esta novidade. De acordo com o site do clube, esta decisão surge no seguimento daquilo que o defesa de 35 anos foi mostrando nestes trabalhos, nos quais até chegou a ser chamado às sessões do plantel principal para compor o número mínimo de atletas.Jonny Evans atuou no Man. United entre 2006 e 2015, tendo nesse período disputado 198 jogos pela equipa principal, conquistado uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, três Premier League e duas Taças da Liga.