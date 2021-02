Jorge Mendes atento à situação de Cavani e com avançado português para 'vender' ao Man. United

Jorge Mendes está a postos para 'vender' um avançado ao Manchester United, caso Edinson Cavani não se mantenha em Old Trafford no final desta época. O futuro do uruguaio, de 34 anos, é por enquanto incerto, mas o jornal 'The Sun' avança que o empresário está atento à situação e tem um dos seus clientes a postos para avançar.





Cavani chegou ao Manchester United a custo zero, no verão, assinou por um ano, com opção de uma segunda temporada. Se essa opção não for acionada, o jogador deixa Old Trafford no verão e os red devils vão precisar de contratar um avançado.Jorge Mendes, segundo o 'The Sun', vai sugerir ao United a compra do passe de André Silva, avançado internacional português que tem mostrado uma apurada veia goleadora no Eintracht Frankfurt - soma 18 golos em 20 jogos.O internacional português tem sido determinante esta época nas 'águias de Frankfurt', que ocupam a 4.ª posição na Bundesliga.