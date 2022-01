Jorge Mendes vai a Manchester: ingleses dizem que Ronaldo está preocupado com o seu futuro

Jorge Mendes voou para Manchester com o intuito conversar com Cristiano Ronaldo sobre o futuro do craque português no United, segundo escreve o 'The Sun' este domingo.O jornal garante também que o avançado teme que o seu regresso a Old Trafford acabe num desastre, pois sente-se frustrado, não só com os desempenhos da equipa, como também com o estilo de jogo e a estratégia do treinador interino, Ralf Rangnick.Tudo isto terá sido revelado ao 'The Sun' por uma fonte próxima do jogador. "A equipa está a ser muito criticada e ele sabe que é visado, por ser um dos líderes. Há muitos problemas, o Cristiano sente a pressão e está muito stressado com o que se está a passar."O português marcou 14 golos esta época mas não está satisfeito. "Ele quer desesperadamente que este seu regresso ao clube seja um sucesso, mas ao mesmo tempo começa a admitir que a conquista de troféus nas atuais circunstâncias vai ser muito difícil", prosseguiu a mesma fonte."O Jorge veio vê-lo e eles passaram algum tempo a conversar sobre o que está a acontecer, sobre os problemas, a forma como podem ser resolvidos e as respetivas soluções. Nada foi colocado de parte", concluiu.