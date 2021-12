Jornalista inglês diz que Ronaldo lhe pediu desculpa por marcar dois golos ao Arsenal

O conhecido jornalista britânico Piers Morgan escreveu numa crónica que assina no 'Daily Mail' que Cristiano Ronaldo lhe pediu desculpa pelos dois golos que marcou ao Arsenal.Conhecido adepto dos gunners, o jornalista - que chegou a entrevistar o português quando CR7 estava ao serviço da Juventus - conta que mandou uma mensagem ao jogador antes do encontro. "Fiz-lhe um pedido desesperado antes do início do jogo: 'por favor não nos marques golos...'", escreve Piers Morgan."Claro, ele marcou duas vezes, o United ganhou, por, e ele respondeu-me à mensagem escrevendo 'desculpa'. Eu teria aceite o pedido de desculpas se o texto não viesse acompanhado por um emoji a rir-se...", acrescentou o jornalista.