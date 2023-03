Jovem avançado e a estreia pelo Man. United ao lado de Cristiano Ronaldo: «Foi surreal...»

Charlie McNeill recordou a estreia pela equipa principal do Manchester United em pleno Old Trafford, na derrota dos red devils (0-1) diante da Real Sociedad, em jogo da fase de grupos da Liga Europa. Em declarações à 'BBC', o avançado, de 19 anos, que em janeiro foi emprestado ao Newport County da 4.ª divisão inglesa, destacou o facto de ter atuado ao lado de Cristiano Ronaldo."Felizmente fiz a minha estreia e estava no ataque ao lado de Cristiano Ronaldo, foi surreal. Mais um sonho realizado", confessou o jovem jogador, que não contava ser lançado naquele encontro."Penso que estive perto [de subir à equipa principal] algumas vezes e depois entrou o novo treinador [Erik Ten Haag] e eu estava a treinar muito bem com ele. Realmente não esperava entrar nesse jogo, até porque estávamos a perder por 1-0 e pensei mesmo que ele iria fazer entrar outra pessoa. Estava a vibrar perante 75 mil e o meu sonho tornou-se realidade", contou McNeill, que não voltou a jogar na equipa principal dos red devils desde então.