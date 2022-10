Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jovem do Manchester United partilha foto com Ronaldo: «Não sei se estou a sonhar...» Alejandro Garnacho foi, juntamente com CR7, titular na vitória dos red devils diante do Sheriff (3-0)





• Foto: Reuters