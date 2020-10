Juan Mata recebe proposta milionária da Arábia Saudita

Juan Mata, futebolista espanhol que atua no Manchester United desde 2014, poderá estar de saída para o campeonato da Arábia Saudita, num contrato milionário que rondará os 16 milhões de euros por época.





O médio de 32 anos, que ainda não jogou esta temporada na Premier League e tem vindo a perder o lugar na equipa com as chegadas de Bruno Fernandes e Van Beek.Segundo o AS, os dois clubes ainda não se sentaram para negociar e o jogador também não se comprometeu mas a saída pode acontecer uma vez que a oferta é muito tentadora.Mata tem agora a oportunidade de se mudar para o futebol árabe e realizar o melhor contrato da sua carreira.