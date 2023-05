Juventus quer Greenwood por empréstimo e conta com 'ajuda' de Pogba

A Juventus está interessada em oferecer a Mason Greenwood um novo começo em Itália, segundo escreve o jornal 'The Sun', e conta com Paul Pogba - antigo futebolista dos red devils - para ajudar neste processo.O jogador de 21 anos foi detido em janeiro do ano passado, acusado de tentativa de violação, agressão e comportamento coercivo, mas as acusações caíram em fevereiro deste ano. No entanto, Greenwood não voltou a jogar e consta que no balneário do United há quem não veja com bons olhos o seu regresso.A Juventus quer oferecer ao jovem jogador uma oportunidade de voltar à alta roda do futebol mundial, mas parece que não é a única. Milan, Roma e clubes turcos também estarão interessados na contratação.Greenwood ainda tem mais dois anos de contrato com o Manchester United.