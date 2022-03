Katia Aveiro aviva polémica sobre ausência de Ronaldo no dérbi de Manchester

Ronaldo falhou o dérbi de Manchester devido a uma lesão na anca, segundo a explicação de Ralf Rangnick , treinador do United, antes do encontro. "O Cristiano teve alguns problemas na anca na sexta-feira e, desde então, não voltou a treinar", referiu o alemão, confessando desconhecer quanto tempo irá parar o português: "Quando é que ele e o Cavani (também lesionado) voltarão? Não sei! Esperava tê-los à disposição para o jogo de hoje".E voltou ao tema após a derrota com o City . "Tenho de acreditar no meu departamento médico. O médico veio ter comigo na sexta-feira de manhã, antes do treino, e disse-me que Cristiano Ronaldo não podia treinar por causa de alguns problemas nos músculos da anca. Aconteceu a mesma coisa no sábado, e foi por causa disso que não pôde fazer parte do plantel", esclareceu.Katia Aveiro, irmã de CR7, avivou, no entanto, a especulação em torno da lesão ao colocar um ‘gosto’ numa publicação nas redes sociais [ver acima] em que era afirmado que o craque não estava lesionado nem doente.