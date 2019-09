Keane relembra (outra vez) ‘jet lag’ de O’Shea: «Parecia um palhaço...»

Foi em 2003, depois de um jogo amigável frente ao Manchester United, disputado em Lisboa, que Cristiano Ronaldo, então a envergar a camisola do Sporting, mostrou ao mundo a massa de que era feito. Correu, fintou, brilhou e garantiu ali mesmo o passaporte para Old Trafford, rumo a um dos maiores emblemas do Velho Continente. O português tinha 18 anos e começou nessa noite a traçar o seu destino, ajudando a formação leonina a triunfar por 3-1.

Do outro lado estava a equipa liderada por Sir Alex Ferguson, chegada diretamente de Nova Iorque, onde havia cumprido um estágio de preparação. A comitiva tinha viajado na noite anterior e, por isso, há quem tenha encontrado uma forma de explicar o impacto de CR7 com base em algo mais do que os predicados técnicos do craque.

"O John O’Shea estava a sofrer com o ‘jet lag’ e parecia um palhaço. Teve de ser consultado pelo médico ao intervalo, porque estava com tonturas muito fortes", explicou Roy Keane, capitão dos red devils, relembrando a noite mágica de Ronaldo.

Neville a sofrer em casa

Gary Neville não estava com a comitiva da formação inglesa. Assistiu ao jogo desde casa, em Manchester, e não esquece a loucura que viu.

"É muito raro ver aquele nível de movimentação e de velocidade. Apenas algumas pessoas no mundo conseguem corridas como as que ele já mostrava nessa altura", revelou o antigo lateral.