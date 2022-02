Khabib Nurmagomedov e o futuro de Cristiano Ronaldo: «Vou perguntar-lhe...»

O antigo lutador russo Khabib Nurmagomedov revelou esta terça-feira, em declarações à Sky Sports, que nos próximos dias vai questionar Cristiano Ronaldo sobre o seu futuro, basicamente para saber se o português irá ou não permanecer no Manchester United. A revelação surgiu numa conversa entre o antigo astro do UFC e o canal britânico, na qual Khabib lembrou o facto de CR7 lhe ter adiantado as suas decisões no passado muito antes das mesmas estarem avançadas - como sucedeu quando o português voltou a Old Trafford "Vou falar com ele. Quando se mudou do Real Madrid disse-me uns meses antes, tal como sucedeu quando foi da Juventus para o Manchester United. Por isso vou perguntar-lhe... Não é para me gabar, não é para dar à imprensa, não sou um tipo da Sky Sports ou algo do género... Mas vou perguntar-lhe. Honestamente, quero que ele fique", confessou o antigo lutador russo, que vê no Man. United potencial para ser "um grande problema para todos os outros clubes" no próximo ano.