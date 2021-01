Klopp acusa United de ter usado 'autocarro' e Solskjaer reage: «Não jogámos para defender»

O encontro de domingo entre Manchester United e Liverpool, na Premier League, continua a dar que falar. A partida terminou com um empate a zero e Jurgen Klopp, treinador dos reds, acusou os red devils que terem colocado o autocarro em frente da baliza. Ole Gunnar Solskjaer não gostou.





As equipas vão defrontar-se novamente no domingo, agora para a Taça de Inglaterra, e o treinador norueguês do United aproveitou para enviar um recado ao técnico alemão. "Nós atacámos sempre que tivemos a bola, talvez tivéssemos atacado até demais. Íamos para a frente demasiado depressa", referiu."O ideia que não estávamos a atacar, não consigo compreender... O que esteve em causa foi a qualidade do que fizemos, isso é o que temos de melhorar. Tentámos fazer uma pressão alta. Não é fácil, eles jogaram bem, mas não jogámos para defender", garantiu."Eles tinham cinco jogadores no meio campo, mais um guarda-redes muito competente. Olhando para trás, acho que foi um bom jogo por parte das duas equipas. Jogámos contra um Liverpool de topo. Sim, o Van Dijk não estava lá, mas por estes dias todas as equipas têm uma lesão ou duas. Gostei do nosso desempenho", acrescentou.