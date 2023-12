«Lembras-te quando o Ten Hag disse que eu era o problema»: Piers Morgan manda 'bicada' à boleia de Ronaldo

Cristiano Ronaldo lançou o repto e os seus fãs, como seria de esperar, acederam ao desafio. Foram mais de 100 mil aqueles que deixaram a sua descrição à foto de CR7 com Conor McGregor e entre eles havia um muito especial, o sempre polémico Piers Morgan, que não resistiu em mandar uma boa 'bicada' a Erik Ten Hag ainda a propósito de toda a novela que levou à saída de CR7 do Manchester United."Lembras-te quando o Ten Hag disse que eu era o problema no United...", escreveu o apresentador, seguindo uma tendência que é bem visível em muitos dos outros comentários à foto partilhada por Cristiano Ronaldo ao lado do lutador irlandês.