Lesão afasta Cristiano Ronaldo do dérbi de Manchester, avança o 'The Athletic'

O alerta foi dado ontem uma vez que Cristiano Ronaldo não se juntou com a comitiva do Manchester United no Lowry Hotel, que serve habitualmente de quartel-general para a formação, na véspera do dérbi com o City. Hoje o 'The Athletic' avança que essa ausência se deve ao facto do internacional português estar lesionado, indo assim falhar o jogo desta tarde (16H30).A mesma publicação dá conta que o treinador dos red devils Ralf Rangnick também não irá poder contar com Edinson Cavani.