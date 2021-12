Lindelöf com o coração a mil e sem fôlego: «Não conseguia respirar bem»

O golo de Cristiano Ronaldo que vale vantagem ao Man. United em casa do Norwich O golo de Cristiano Ronaldo que vale vantagem ao Man. United em casa do Norwich

Instantes antes do golo do Manchester United frente ao Norwich (marcado por Cristiano Ronaldo), Lindelöf foi substituído devido a queixas na região do peito.Rangnick explicou a situação. "Ele não se lembra como começou, mas suponho que tenha sido depois de um choque com outro jogador. Não conseguia respirar bem. Além disso, o batimento cardíaco estava acima do normal. Agora parece estar bem, mas ainda um pouco em choque."