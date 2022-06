Lingard despede-se do Man. United: «Emocionado por deixar um clube que é uma família»

Jesse Lingard está de saída do Manchester United. Depois de o clube anunciar que o internacional inglês não ia continuar nos red devils, foi a vez de o jogador dirigir-se aos adeptos do clube através de uma publicação no 'Twitter', onde revelou ter ficado "emocionado" nas últimas semanas com a saída.

"Nascido e criado como um 'red'. Nas últimas semanas, fiquei emocionado por deixar um clube que é uma família. Depois de 22 anos, tive tantas lembranças e momentos especiais que vou guardar para sempre. O Manchester United ficará para sempre no meu coração. Um enorme obrigado. Com muito amor, JLingz", pode ler-se na mais recente publicação que o internacional inglês fez nas redes sociais.

Born and bred a red. Over the last few weeks, I've been emotional about leaving a club that is family. After 22 years I’ve had so many special memories and moments that I will cherish forever. @ManUtd will always remain in my heart. A massive thank you. Lots of love Jlingz ?? pic.twitter.com/PJyglJBsNk