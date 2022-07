Lisandro Martínez certo no Manchester United

O central argentino Lisandro Martínez vai ser reforço do Manchester United. A imprensa inglesa confirma que o jogador esteve ontem em Manchester para fazer exames médicos e tratar de documentos relacionados com o visto de trabalho. Erik Ten Hag vê assim satisfeito o desejo de reencontrar o ex-pupilo no Ajax, com o clube holandês a receber 52 milhões de euros pelo defesa de 24 anos. De acordo com ‘BBC Sport’, o vínculo será assinado hoje , mas o argentino não deverá viajar para a Austrália, onde a equipa está concentrada, juntando-se aos companheiros apenas a 20 de julho já em Inglaterra. Lisandro é o terceiro reforço do United, depois de Tyrell Malacia (ex-Feyenoord) e Christian Eriksen (ex-Brentford).