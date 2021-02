Lista de 'compras' de Alex Ferguson em 2004: um fez carreira no Barcelona e outro no City

O portal 'utdreport' revelou no Twitter um documento de 2004 com a estratégia de Alex Ferguson para a equipa do Manchester United naquela época. E na lista estavam nomes dos jogadores da equipa, bem como de potenciais reforços, como Gerard Piqué, central do Barcelona, Vincent Kompany, defesa que fez carreira no Manchester City, Gaby Heinze (PSG) e Philippe Mexès (Auxèrre).





O documento mostra também que havia jogadores com os dias contados em Old Trafford, classificados como 'excesso'. Eram os casos de Ricardo, Nicky Butt, Luke Chadwick, Michael Stewart e Diego Forlán.Havia também uma coluna dedicada aos jovens com potencial, Kieran Richardson, Mads Timm, Phil Bardsley e Chris Eagles eram promessas que estavam debaixo de olho do histórico treinador do United.Os red devils não se sagraram campeões nessa época, pois perderam o título para o Arsenal.