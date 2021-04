Luke Shaw, o dono da lateral-esquerda do Manchester United que 'sonha' ser... polícia

Luke Shaw é uma das peças fundamentais do Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Apesar de ter recebido um concorrente para a sua posição - Alex Telles, ex-FC Porto -, o defesa internacional inglês não perdeu a titularidade nos red devils, tendo disputado até ao momento 39 partidas realizadas, em contraste com os 22 jogos do brasileiro contratado por 15 milhões de euros.

Contudo, apesar de ser um futebolista de excelência, Luke Shaw revelou esta terça-feira, em declarações aos canais oficiais do Manchester United a profissão que exerceria caso não fosse bom com uma bola nos pés.

"Se eu não estivesse a jogar futebol, penso que seria polícia. Sei que é algo um pouco aleatório, mas eu costumo ver muitas séries e coisas relacionadas com a polícia, CIA e MI6 e gosto muito. Penso mesmo que se não fosse futebolistas que gostaria se fazer algo que estivesse relacionado com isso. Por isso sim, diria polícia", atirou.