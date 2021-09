Maguire ansioso por jogar com Cristiano Ronaldo: «Para mim é o melhor de sempre»

Harry Maguire falou do regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United na conferência de antevisão ao jogo de Inglaterra frente à Hungria. O capitão dos reds admitiu estar "ansioso" por poder conhecer o jogador português.





"É espetacular! Claro que estou com a Inglaterra neste momento, então estou focado no jogo de amanhã, mas ele assinar de novo pelo clube... para mim é o melhor jogador de sempre", assumiu o defesa inglês na conferência de antevisão ao jogo da qualificação do Mundial'2022.Maguire não tem dúvida que Cristiano Ronaldo vai ser uma mais valia para o Manchester United, o central disse ainda que o avançado vai "melhorar a equipa com o seu recorde de golos"."É incrível tê-lo no clube, tenho certeza que ele vai ter um grande impacto dentro e fora de campo. Muitos jogadores podem olhar, aprender e melhorar", concluiu.