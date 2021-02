Maguire criou sistema de multas no Man. United e... foi o primeiro a ser multado

Na condição de capitão, Harry Maguire foi o responsável pela criação há poucos dias de um novo sistema de multas a ser aplicado aos jogadores do Manchester United, de forma a manter apertado o nível de profissionalismo e comprometimento sempre que o grupo está junto. O problema foi que o primeiro a falhar... foi o próprio criador das regras.





A história foi revelada esta quarta-feira ao site oficial do Manchester United pelo sérvio Nemanja Matic, o outro elemento do plantel (por uma questão de veterania no grupo) que esteve presente nessa reunião de definição de multas e que curiosamente foi quem detetou a transgressão cometida pelo defesa central: o uso do telemóvel no ginásio."Foi multado, sim. O problema foi que fomos nós os dois quem decidiu as multas. Uns dias depois disso, ele trouxe o telemóvel para o ginásio e eu disse-lhe: 'Harry, lamento...'. É muito importante haver disciplina no nosso grupo, por isso é que críámos umas regras básicas. Não chegar atrasado ao treino ou às reuniões, não usar o telemóvel no ginásio. Os rapazes demoram algum tempo a adaptar-se, por isso já temos algum dinheiro na conta, mas vai ficar ainda melhor!", atirou o sérvio, bem humorado.Já Maguire, apesar de ter aceite a multa, não a recebeu com sorriso no rosto... "Fui multado e isso é algo duvidoso... É uma loucura, mas deixo o Nemanja decidir. Aceitei a multa e coloquei o dinheiro na conta", disse o defesa, que em seguida explicou como tudo se passou. "Quando nos encontramos no ginásio antes do treino, não podemos ter o telemóvel. Nesse dia fizemos o aquecimento e não o tinha [telemóvel] comigo. Mas depois saímos para calçar as chuteiras, num período onde também não podemos ter o telemóvel connosco. Eu tinha o meu e acabei por levá-lo comigo. Mas não estava a mexer nele! A minha ideia era, logo depois do treino, calçar as sapatilhas e ir logo para a massagem, em vez de ir para o balneário. Mas o Nemanja multou-me por isso... Ele é muito rígido com toda a gente, por isso fico contente, pois podemos definir um padrão", assumiu Maguire.E falando em rigidez, Matic revelou até que já... se multou a si mesmo. "Cheguei atrasado a uma reunião uns dois segundos e as regras são iguais para todos. Tive de me multar a mim mesmo, até porque toda a gente viu. Lembro-me que estava em frente à sala a falar com o Paul Pogba, por isso vou pedir-lhe para me pagar metade da multa. Não sei é se ele vai aceitar...", atirou entre risos.