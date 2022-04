«Maguire não vai ser forçado a sair do Manchester United por causa de um adepto cobarde»

Depois de ter sido, nas últimas horas, forçado a abandonar a sua mansão em Cheshire após ter recebido uma ameaça de bomba por email , Harry Maguire garantiu, tal como revelou fonte próxima do jogador ao 'The Sun', que não vai "deixar o clube" depois de um incidente causado por um "fã cobarde".A polícia dirigiu-se, esta quinta-feira, à propriedade onde o central dos red devils vive com a namorada, Fern Hawkins, e com as duas filhas, mas não encontrou quaisquer vestígios que pudessem corroborar a ameaça."Ele não vai ser forçado a sair do Manchester United com este tipo de ameaças. A prioridade número um dele será sempre a segurança da família, mas também tem a capacidade de lidar com isto. Parece ter sido um ato cometido por um adepto cobarde. Se isso se provar, é uma completa desgraça para o nome deste clube", explicou fonte próxima do jogador ao 'The Sun'.A mesma fonte frisa ainda que o alerta, que foi considerado muito grave, levou a polícia a fazer nova busca à mansão do defesa inglês algumas horas depois. O diário britânico avança que outras fontes garantem que o email continha ameaças pessoais direcionadas ao jogador.