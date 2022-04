Maguire recebe ameaça de bomba em casa: polícia chamada ao local

Harry Maguire foi esta quinta-feira obrigado a abandonar a sua mansão em Cheshire depois de ter recebido uma ameaça de bomba por email, adianta o 'The Sun'.A mesma fonte avança que a polícia já se encontra na propriedade, onde o central do Manchester United vive com a namorada, Fern Hawkins, e as suas duas filhas."Nas últimas 24 horas, o Harry recebeu uma séria ameaça à sua propriedade. Ele denunciou o sucedido à polícia, que agora está a investigar. A segurança da sua família é obviamente a sua prioridade número um. Ele vai continuar a preparar o jogo deste fim de semana [contra o Arsenal] normalmente, e não vamos dar novos detalhes por enquanto", explicou fonte próxima do jogador, citada pelo 'The Sun'.O Man. United, recorde-se, volta a entrar em campo este sábado contra o Arsenal (12h30), depois do desaire na visita ao terreno do Liverpool (0-4)