Maguire volta a irritar-se com um companheiro de equipa: «Deixa de oferecer a p... da bola!»

Harry Maguire anda com pouca paciência para tolerar os erros dos companheiros de equipa. O facto de não haver público nos estádios tem tornado audíveis os raspanetes que o capitão do Manchester United tem dado a alguns jogadores.





O último alvo da ira do central foi Aaron Wan-Bissaka, durante o jogo de ontem, com o West Ham, que os red devils acabaram por ganhar, por. "Tem cuidado e deixa de oferecer a p... da bola!", gritou Maguire ao lateral-direto, que perdeu 11 bolas e falhou 9 passes.Já no jogo com o Crystal Palace, no mês passado, Maguire envolvera-se num bate-boca com Marcus Rashford, por causa de um fora de jogo. "Que queres que faça?", perguntou Rashford. "Volta ao teu maldito sítio!", atirou Maguire. O outro não gostou: "Cala a p... da boca!", retorquiu o avançado.