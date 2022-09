Man. United apresenta prejuízo em 2021/22: clube perdeu mais de 2 milhões de euros por semana

O Manchester United apresentou esta quinta-feira o relatório de contas da época 2021/22, tendo registado um prejuízo de cerca de 115,5 milhões de libras, isto é cerca de 132,3 milhões de euros.Trata-se de um aumento de 22,7% em comparação com a temporada 2020/21 e que faz crescer a dívida do clube inglês para um total de 514,9 milhões de libras, ou seja cerca de 590 milhões de euros.Entre as razões que levaram a este aumento da dívida dos red devils, que em 2021/22 perdeu perto de 2,3 milhões de euros por semana, está a pandemia da Covid-19 e ainda as contratações de alguns jogadores com salários elevados como são os casos de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho e Raphael Varane. Para além disso, o pagamento de indemnizações a Ole Gunner Solskjaer e a Ralf Rangnick, antigos treinadores do emblema de Manchester, também levaram a esta situação.A folha salarial do Manchester United subiu até aos 692,6 milhões de libras, ou seja 794 milhões de euros, na época passada, um aumento de cerca de 177 M€ em comparação com o registo da época 2020/21.