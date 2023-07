Man. United derrota o Leeds no primeiro teste

Ainda sem os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot - que estão entre o lote de jogadores que se juntará mais tarde aos trabalhos - o Manchester United entrou na pré-temporada com um triunfo (2-0) sobre o Leeds, recém-despromovido ao 2º escalão, perante casa cheia no Ullevaal Stadion, em Oslo (Noruega). Na primeira parte o grande destaque foi para Mason Mount, em estreia absoluta com a camisola dos red devils. O inglês, contratado ao Chelsea por 70 M€, até foi um dos mais inconformados, mas não conseguiu desfazer o nulo que se registava ao intervalo. Foram os jovens Noam Emeran, extremo francês de 20 anos, e Joe Hugill, ponta de lança inglês de 19, a resolver a partida, com golos aos 67’ e 81’, respetivamente.

Boas sensações de Mount

No final, Mount mostrou-se satisfeito com a estreia. "Só estamos a treinar há uma semana e foi bom jogar estes 45 minutos e meter o trabalho em prática pela primeira vez. Tenho entendido o que o treinador pretende e senti-me muito bem", referiu o inglês, também elogiado por Erik ten Hag. "Já deu para ver alguns pontos positivos. O Mason esteve muito bem e é isso que esperamos dele. Traz imensos recursos e vai certamente ser um jogador importante", disse o técnico.